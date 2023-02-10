



Чехия требует от России $45 миллионов компенсации

Чехия требует от России $45 миллионов компенсации из-за недоснабжения газа



Компания ČEZ официально инициировала арбитражное разбирательство против Газпрома, подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты (ICC), заявили в чешской компании.



"ČEZ стремится возместить ущерб на сумму около 1 млрд чешских крон, возникших вследствие значительного недоснабжения природного газа «ООО Газпром экспорт» в 2022 году. Арбитраж проходит в Женеве и будет рассматриваться арбитражным трибуналом в составе трех членов", – добавили в ČEZ.