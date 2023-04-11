



ChatGPT написал серию “Южного парка”, пародирующую кризис судебной реформы

Израильский блогер Itai Gal попросил ChatGPT написать новый эпизод “Южного парка”, на основе всего, что произошло в Израиле за последние несколько месяцев. Результат получился забавным, в нем сатирически отображен нынешний политический кризис, связанный с судебной реформой.



По сюжету эпизода Эрик Картман приходит в школьную столовую и узнает, что может есть только одну чашку шоколадного пудинга за обед. Он приходит в ярость, поэтому Баттерс предлагает ему баллотироваться на пост президента школьного совета – Картману это удается, и он получает полный контроль над школой.



“Он решает полностью перестроить школьную систему, как настоящий диктатор”, – говорится в сценарии эпизода.



Картман совершает переворот в управлении школой, находит лазейку в школьных уставах и – в сценарии прямо говорится, что это аналогия Израиля – увольняет директора и назначает вместо него свою мать.



Далее обладая неконтролируемой властью, Картман продолжает продвигать мелкую и абсурдную политику, которая приносит пользу только ему, включая предоставление зарезервированной парковки для его велосипеда и разрешение себе получать дополнительный шоколадный пудинг.



Однако, это приводит к протестам против Картмана и его капитального ремонта со стороны других учеников школы, которых он называет “анархистами”.



Позже союзник Картмана Кенни, произносит речь от его имени на национальном съезде, но, его слова неразборчивы, и Кенни становится предметом насмешек.



В конце концов, сценарий, написанный ChatGPT, говорит, что лидер протеста Стэн Марш пытается баллотироваться против Картмана, но проигрывает, а их одноклассники говорят, что, несмотря на все недостатки Картмана, они знают его дольше всех и предпочли бы остаться с тем, кого они знают, чем идти с кем-то новым. Затем чашки с шоколадным пудингом исчезли из столовой из-за сокращения бюджета, что позволило Картману иметь частный самолет.