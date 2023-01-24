



ChatGPT легко сдал экзамен по курсу программы MBA

Профессор Кристиан Тервиш из престижной Вортонской школы бизнеса Пенсильванского университета провел эксперимент и выяснил, что ChatGPT без проблем сдал выпускной экзамен по основному курсу программы Master of Business Administration "Управление операциями".



По словам профессора Тервиша, ИИ-бот "потрясающе справляется с основными вопросами управления операциями и анализа процессов, включая основывающиеся на тематических исследованиях". Преподаватель считает, что в итоге ChatGPT "получил бы на экзамене оценку от B до B-". Это не самый высокий балл, но экзамен по такой оценке считается сданным.



ИИ-бот также хорошо показал себя во время подготовки юридических документов, и некоторые считают, что следующее поколение этой технологии может даже сдать экзамен на адвоката.



Кристиан Тервиш сравнивает ChatGPT с появлением электронных калькуляторов и других вычислительных устройств. До их появления многие фирмы нанимали сотни сотрудников, чьей задачей было ручное выполнение математических операций, таких как умножение или преобразование матриц. Эти задачи теперь автоматизированы и ценность связанных с ними навыков резко снизилась.



"Точно так же любая автоматизация навыков, обучаемых на наших программах MBA, потенциально может снизить ценность образования", – считает профессор.



Научный мир опасается, что искусственный интеллект теперь будет писать исследовательские работы вместо человека, и сферу образования, которая уже начала запрещать нейросети от OpenA в школах. Даже в таком зарождающемся состоянии ChatGPT показывает невероятные результаты. В будущем он никуда не денется. Более того, будет становиться все лучше и умнее, не говоря уже о появлении многочисленных конкурентов.

