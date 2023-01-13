



Часы за миллион. Что искали в доме владельца Бейтар Иерусалим

Владелец футбольного клуба Бейтар Иерусалим Барак Абрамов пережил особенно тяжелое событие. В программе 12-го канала рассказали о том, что произошло с хозяином "Бейтар Иерусалим" и по какой причине грабители ворвались в его дом.



Главная причина, по которой грабители пришли в дом Абрамова, - это роскошные часы марки Richard Mille, которые есть у Абрамова. Это редкие часы, стоимость которых приближается к миллиону шекелей. Это часы, похожие на те, которые есть у Эрана Захави и из-за которых грабители ворвались в его дом в Голландии.



Журналисты узнали, что помощники Барака Абрамова предупредили его, что часы могут "пригласить" грабителей, поэтому он не стал их носить и положил в сейф у себя дома.



Эли Сениор, репортер News 13, сообщил новые подробности о том, насколько необычным было ограбление: "Это - жестокое ограбление, похожее на фильм “Механический апельсин”. Это были не просто грабители, которые пришли, чтобы ограбить часы, а спланированная засада грабителей, которые ждали у двери. Они хотели забрать шикарные часы. Они жестоко избили Абрамова. Они мучили его долгие минуты и сковали наручниками за руки и за ноги".



"Его большая удача, что один из соседей заметил трех грабителей, а потом услышал крик Абрамова, - продолжал Сениор, - Когда приехала полиция, грабители не открывали дверь и продолжали избивать Абрамова. Это было не обычное ограбление, не то ограбление, которое вы привыкли видеть - здесь было что-то заранее спланированное".