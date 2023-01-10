



Часы упали на кофеварку и произошел взрыв. Что случилось на базе Сайерет Харув

Представитель бригады "Кфир" сообщил 10 января, что в ходе расследования взрыва, произошедшего вчера в жилых помещениях военной базы, было установлено, что причиной стала кофеварка, находившаяся в комнате. "Было установлено, что настенные часы, которые, видимо, нагрелись и упали на емкости с дезодорантом, стали причиной первого взрыва, а затем еще одного взрыва в результате взрыва газовой горелки для приготовления кофе, - пояснил источник.



Он добавил: "Будет проведено упорядоченное расследование по этому вопросу с извлечением уроков и выводов для предотвращения подобных случаев".



Очевидцы происшествия утверждают, что взрыв был сильным и вызвал обрушение стен комнаты.



Помещение, в котором произошел взрыв, было комнатой командира роты и заместителя командира роты батальона Сайерет Харув. Очевидцы рассказали, что был слышен сильный взрыв, повреждено оборудование и здание.