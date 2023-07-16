



Часть старой зенитной ракеты обнаружена на станции Савидор



Часть старой зенитной ракеты была обнаружена на железнодорожной станции "Савидор" в Тель-Авиве.



Необычная находка была обнаружена в сумке военнослужащей, когда она проходила через терминал станции - на место происшествия были вызваны полицейские саперы.



В полиции заявили, что "поступило сообщение о старом снаряде, который был найден в сумке женщины-пассажира при входе на железнодорожную станцию Савидор, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и саперы".

