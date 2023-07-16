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Часть старой зенитной ракеты обнаружена на станции Савидор | Фото: полиция Израиля
16.07.2023 11:02 Аркадий Бочаровский

Часть старой зенитной ракеты обнаружена на станции Савидор


Часть старой зенитной ракеты была обнаружена на железнодорожной станции "Савидор" в Тель-Авиве.

Необычная находка была обнаружена в сумке военнослужащей, когда она проходила через терминал станции - на место происшествия были вызваны полицейские саперы.

В полиции заявили, что "поступило сообщение о старом снаряде, который был найден в сумке женщины-пассажира при входе на железнодорожную станцию Савидор, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и саперы".
 

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