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Цезарь Куников стал последней каплей: уволен командующий Черноморским флотом РФ | Фото: БДК "Цезарь Куников" (фото с сайта ЧФ РФ)
15.02.2024 16:31 Алина Груднева

Цезарь Куников стал последней каплей: уволен командующий Черноморским флотом РФ

В четверг, 15 февраля, стало известно об увольнении командующего Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

"За проявленную некомпетентность и потерю более 30% боевых единиц флота", - сказано в заявлении.

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По данным Z-военкоров, его место занял вице-адмирал Сергей Пинчук. В сети пишут, что потеря большого десантного корабля "Цезарь Куников" у берегов Крыма стала "последней каплей".
 

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