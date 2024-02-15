Цезарь Куников стал последней каплей: уволен командующий Черноморским флотом РФ
В четверг, 15 февраля, стало известно об увольнении командующего Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.
"За проявленную некомпетентность и потерю более 30% боевых единиц флота", - сказано в заявлении.
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По данным Z-военкоров, его место занял вице-адмирал Сергей Пинчук. В сети пишут, что потеря большого десантного корабля "Цезарь Куников" у берегов Крыма стала "последней каплей".
Сообщается, что с должности командующего Черноморским флотом снят адмирал Виктор Соколов, который занимал эту должность с 14 сентября 2022 года.— ollga k. (@k_ollga) February 15, 2024
По всей видимости потеря БДК стала последней каплей при принятие данного решения pic.twitter.com/2JcOU9pMKJ