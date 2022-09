Цена российского плена: защитнику "Азовстали" изувечили руку

Рука защитника "Азовстали" Михаила "Пианиста" Дианова после ранения и четырех месяцев российского плена нуждается в срочной операции.

В ней не хватает четырех сантиметров кости.

Старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вернулся из плена 21 сентября.

This is the price of Russia's captivity. Released Mariupol defender Mykhailo "the Pianist" Dianov's arm needs urgent surgeries after Russia gave him zero to no medical care he so badly needed. Pic via Violetta Kirtoka pic.twitter.com/pAqFz63Bzo

Ему не оказали никакой медицинской помощи, в которой он остро нуждался.

Защитника "Азовстали" не кормили и пытали три месяца.

Hey, people, do you remember this guy Mykhailo Dianov from the Azovstal?

He’s free from Russian captivity now, but he needs to heal his arm.

Let’s donate to help the soldier — his sister Olena has a PayPal account for international donations: [email protected]

I’m donating! pic.twitter.com/ZaVx0JyxWZ