



"Целью взрыва была Дарья Дугина"





Стали известны новые детали взрыва автомобиля на Можайском шоссе. Напомним, ЧП произошло вечером в субботу, 20 августа. В сгоревшей машине обнаружили тело 29-летней журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери известного политолога Александра Дугина.



Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу Дугины гостили в усадьбе Захарово на фестивале «Традиция» (ежегодный семейный фестиваль, где собираются любители поэзии и музыки). Около 21:00 они отправились назад в Москву.



Изначально некоторые источники сообщали, что по какой-то случайности Дарья Дугина оказалась в машине отца, а сам политолог возвращался в столицу на другом автомобиле. По одной из версий, целью неизвестных подрывников был именно мужчина и его машина, а девушка погибла случайно.



- На самом деле сгоревший автомобиль «Тойота Ленд Крузер» принадлежал именно Дарье, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Она сама на нем и приехала. Александр Дугин покинул фестиваль на другой машине, но почти одновременно с дочерью.



По словам источника, Дарья проехала около двух километров по Звенигородскому шоссе, на светофоре повернула на Можайское и в этот момент взрывное устройство сдетонировало. Горящий покореженный внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в забор частного дома. Рядом были другие машины, но только чудом никто больше не пострадал.



