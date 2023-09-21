



Цель подавления системы GPS - хаос в аэропорту Бен-Гурион



Министерство связи провело вчера, 20 сентября, экстренные слушания после того, как газета Исраэль Ха Йом сообщила о сбоях в работе GPS в районе международного аэропорта Бен-Гурион.



Из-за помех самолеты перенаправляются на длинный маршрут захода на посадку, поскольку неустановленные источники организуют сбои в работе GPS и не позволяют пилотам приземлиться на более коротком маршруте. Как стало известно Исраэль Ха Йом, было принято решение провести в срочные слушания в министерстве с тем, чтобы рассмотреть пути решения этой проблемы.



Эйтан Фридман, консультант по резервному копированию и защите данных компании Dell Technologies, объяснил какие технологии могут быть использованы для того, чтобы нарушить прием сигнала GPS: "Если кому-то удастся выдать себя за спутник и передать неверное местоположение - принимающий эту информацию прибор может быть сбит с толку. Для организации атаки, подобной той, о которой сообщалось о местоположении самолетов, требуются большие знания и опыт, и наиболее вероятно, что за атакой стоит государственная структура - та, которая знает, как работает воздушный транспорт, и умеет нанести удар в нужных точках".



По его словам, "маловероятно, что атака проводится с целью получения выкупа, и, похоже, что ее цель - вызвать хаос в воздушном движении, поскольку каждый самолет, потерявший свои координаты, должен снова подтвердить его более традиционными средствами, такими как использование наземных станций, и даже вплоть до старой навигации с помощью карт. Очевидно, что за атакой стоят люди с очень большими возможностями".



О проблемах из-за помех GPS в районе аэропорта говорят с середины 2019 года. В свое время заместитель директора аэропорта по операциям заявил, что управление гражданской авиации рассматривает возможность приобретения системы, которая будет передавать дополнительные данные, включая местоположение самолета. "Вместе с покупкой новых радаров, - добавил он, - будут получены альтернативные данные, которые позволят оповещать в случае возникновения проблем".



