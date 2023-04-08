



Cамолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры в кабине пилота

Южноафриканский пилот Рудольф Эразмус совершил аварийную посадку самолета, потому что заметил ядовитую змею. Об этом пишет Metro.



По словам пилота, он летел из Вустера (Великобритания) в Мбомбела (ЮАР). Во время полета, чтобы дозаправиться и перекусить, самолет посадили в международном аэропорту Брема Фишера, расположенном в Блумфонтейне (ЮАР). Когда самолет вновь поднялся в небо на борту находились четыре пассажира, а также змея.



"Я подумал, что, возможно, не закрыл плотно бутылку с водой, и теперь она капает мне на рубашку. Когда я повернулся налево и посмотрел вниз, то увидел кобру, которая засовывала голову назад под мое сиденье. Это был ужасный момент", — рассказал Эразмус.



Укус капской кобры смертелен и может убить человека всего за 30 минут, поэтому, не желая вызывать панику, пилот спокойно сообщил пассажирам, что на борту находится еще один "нежелательный путешественник". Мужчина также очень боялся, что змея могла уползти в заднюю часть и вызвать массовую тревогу.



К счастью, самолет благополучно приземлился и кобра не успела никого ужалить. Пассажиры и члены экипажа безопасно эвакуировались.

Пилот сообщил, что змея свернулась калачиком под его сиденьем во время посадки. Однако, когда на место происшествия прибыл профессиональный змеелов, рептилия уже исчезла.



