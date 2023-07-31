



ЦАХАЛ задержал пятерых подозреваемых в незаконном проникновении из Иордании

Согласно военным источникам, сегодня рано утром израильские солдаты арестовали пятерых человек, которые нелегально пересекли границу с Иорданией.



Людей, переходящих границу засекли армейские камеры наблюдения, после чего на место происшествия был направлен военный патруль.



Еще двое подозреваемых были замечены военными на иорданской стороне границы.



Предположительно, задержанные являются рабочими мигрантами. ЦАХАЛ сообщил, что намерен вернуть их назад на территорию Иордании сегодня же, 31 июля.

