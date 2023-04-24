



ЦАХАЛ выпустил по Сирии 20 снарядов

Сирийский центр мониторинга прав человека, оппозиционный орган, базирующийся в Лондоне, сообщил, что сегодня ночью Израиль обстрелял артиллерийскую позицию у сирийской границы.



Согласно сообщению, по позиции, расположенной к западу от деревни Хадер в районе Кунейтры, было выпущено более 20 снарядов. Сообщений о раненых не поступало. Согласно сообщению, на обстреливаемой позиции находятся боевики, близкие к "Хизбалле", и она также подвергалась обстрелу неделю назад.



Центр мониторинга сообщил, что предыдущий обстрел был ответом на то, что про-иранские ополченцы следили за передвижениями сил ЦАХАЛа с сирийской территории.