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ЦАХАЛ выпустил по Сирии 20 снарядов
24.04.2023 07:26 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ выпустил по Сирии 20 снарядов

Сирийский центр мониторинга прав человека, оппозиционный орган, базирующийся в Лондоне, сообщил, что сегодня ночью Израиль обстрелял артиллерийскую позицию у сирийской границы. 

Согласно сообщению, по позиции, расположенной к западу от деревни Хадер в районе Кунейтры, было выпущено более 20 снарядов. Сообщений о раненых не поступало. Согласно сообщению, на обстреливаемой позиции находятся боевики, близкие к "Хизбалле", и она также подвергалась обстрелу неделю назад. 

Центр мониторинга сообщил, что предыдущий обстрел был ответом на то, что про-иранские ополченцы следили за передвижениями сил ЦАХАЛа с сирийской территории.

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