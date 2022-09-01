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ЦАХАЛ возобновляет учения после гибели танкиста
01.09.2022 12:18 Алина Груднева

ЦАХАЛ возобновляет учения после гибели танкиста

Армия обороны Израиля возобновляет учения, прерванные после гибели танкиста Эйтана Фихмана.

 
Вечером, во вторник, 19-летний сержант упал в обморок и скончался во время учений на Голанских высотах. 
 
После инцидента командующий Сухопутными войсками приказал прекратить все учения с участием бронетехники, за исключением тренировочных стрельб. Сегодня мероприятия были возобновлены.
 
Первоначальное расследование показало, что солдат, возможно, ударился головой во время движения танка.

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