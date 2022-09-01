



ЦАХАЛ возобновляет учения после гибели танкиста

Армия обороны Израиля возобновляет учения, прерванные после гибели танкиста Эйтана Фихмана.

Вечером, во вторник, 19-летний сержант упал в обморок и скончался во время учений на Голанских высотах.

После инцидента командующий Сухопутными войсками приказал прекратить все учения с участием бронетехники, за исключением тренировочных стрельб. Сегодня мероприятия были возобновлены.

Первоначальное расследование показало, что солдат, возможно, ударился головой во время движения танка.