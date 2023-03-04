



ЦАХАЛ: в результате стрельбы в Иудее легко ранен мужчина

Служба экстренной помощи Маген Давид Адом сообщила, что мужчина в возрасте около 65 лет был ранен в ногу в результате перестрелки, когда проезжал по шоссе Route 60 недалеко от поселения Бейт-Хагай к югу от Хеврона. Его доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".



Предварительное расследование, проведенное Армией обороны Израиля, показало, что нападавший или нападавшие открыли огонь из проезжающего автомобиля.



Военнослужащие обнаружили на месте происшествия гильзы и провели поиски нападавших в этом районе, говорится в заявлении ЦАХАЛа.



