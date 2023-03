ЦАХАЛ в последний момент отменил разрешение на митинг в Эвьятар

Армия обороны Израиля в последний момент отменила разрешение на проведение митинга в поддержку легализации форпоста Эвьятар.



По данным Israel Hayom, тысячи людей пытаются добраться до места назначения, но застряли в многокилометровых пробках из-за установленных в Самарии блокпостов.



Митинг был запланирован на 16:30. Его планировали посетить раввины, депутаты и общественные деятели. Мероприятие было одобрено ЦАХАЛом, но всего за несколько часов до его проведения разрешение было отозвано.



"Вчера тысячи граждан вышли на демонстрации, кое-где незаконно, но полиция дала каждому гражданину право на демонстрацию даже ценой нарушения движения и вмешательства в повседневную жизнь других граждан. Но когда это касается поселенцев в Иудее и Самарии, там действует другой закон и полный запрет на проведение мероприятий до тех пор, пока высшие должностные лица ЦАХАЛа не начнут преследовать поселенцев", - возмущены организаторы.

The #Israeli_army prevents the settlers from marching towards the settlement which has been declared since then a closed military zone. pic.twitter.com/4yRg2t6dfY

Demo by Israeli settlers who planned to march on the outpost of #Evyatar deemed illegal by the then Israeli govt under #Binyamin_Netanyahu. The outpost of 53 families was created in May 2021 and evacuated in July 2021. pic.twitter.com/yIw4Wz991a