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ЦАХАЛ в последний момент отменил разрешение на митинг в Эвьятар
02.03.2023 17:33 Алина Груднева

ЦАХАЛ в последний момент отменил разрешение на митинг в Эвьятар

Армия обороны Израиля в последний момент отменила разрешение на проведение митинга в поддержку легализации форпоста Эвьятар.

По данным Israel Hayom, тысячи людей пытаются добраться до места назначения, но застряли в многокилометровых пробках из-за установленных в Самарии блокпостов.

Митинг был запланирован на 16:30. Его планировали посетить раввины, депутаты и общественные деятели. Мероприятие было одобрено ЦАХАЛом, но всего за несколько часов до его проведения разрешение было отозвано.

"Вчера тысячи граждан вышли на демонстрации, кое-где незаконно, но полиция дала каждому гражданину право на демонстрацию даже ценой нарушения движения и вмешательства в повседневную жизнь других граждан. Но когда это касается поселенцев в Иудее и Самарии, там действует другой закон и полный запрет на проведение мероприятий до тех пор, пока высшие должностные лица ЦАХАЛа не начнут преследовать поселенцев", - возмущены организаторы.

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