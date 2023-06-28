



ЦАХАЛ уволил подполковника из-за обвинений в нарушении безопасности

Глава Северного командования генерал-майор Ори Гордин уволил подполковника со своей должности после обвинений в причастности к нарушениям информационной безопасности.



Согласно данным Walla!, офицер подозревается в посещении секретных объектов без надлежащего разрешения, в нарушение приказа Северного командования ЦАХАЛа. Следственное подразделение Военной полиции начало расследование. Подозрение возникло после того, как поступила информация о том, что подполковник позволил гражданскому лицу проникнуть в засекреченные объекты безопасности.



Военнослужащие раскритиковал поведение офицера, но он “взял ответственность за свои действия и выразил сожаление, утверждая, что у него были добрые намерения”.



Представитель ЦАХАЛа сообщил, что “по результатам, полученным на данный момент в ходе расследования, была проведена процедура увольнения, офицер был вызван на слушание. В ходе слушания подполковник принял на себя ответственность за свои действия. Учитывая обстоятельства, а также по просьбе виновного, было решено, что он немедленно уволится с должности".