



ЦАХАЛ сообщил об инфильтрации боевиков Хизбаллы на израильскую территорию



На прошлой неделе в районе Манара на ливанской границе произошло чрезвычайное происшествие. Десятки подозреваемых, большинство из них - солдаты ливанской армии, а также несколько террористов Хизбаллы, пересекли линию границы на израильскую территорию. Об этом сообщает радио Галей ЦАХАЛ.



Согласно сообщению, инцидент произошел в прошлую среду, когда ЦАХАЛ проводил работы в районе хребта Рамим. Ливанские солдаты, пересекшие границу, были вооружены и одеты в форму.



ЦАХАЛ предпочел действовать осторожно, не стал использовать средства для разгона демонстраций и попытался урегулировать инцидент по каналам связи с силами UNIFIL.



Только через двадцать минут, в течение которых ливанцы оставались на израильской территории и отказывались эвакуироваться, инцидент был урегулирован, и они вернулись на ливанскую территорию.



Это ЧП присоединяется к серии других инцидентов на ливанской границе за последние месяцы, включая тенты Хизбаллы, которые были установлены на израильской территории в районе Хар Дов - и до сих пор не эвакуированы.



Представитель ЦАХАЛа сказал: "Инцидент произошел во время плановых инженерных работ сил ЦАХАЛа в районе хребта Рамим на границе с Ливаном. Работы продолжались в обычном режиме".

