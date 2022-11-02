



ЦАХАЛ: солдат, застреливший сослуживца, отстранен от боевых задач

Израильский солдат, случайно застреливший своего товарища Натана Фитусси в августе, был отстранен от выполнения боевых задач.



Об этом заявили в ЦАХАЛе, который завершает расследование инцидента с дружественным огнем, сообщает Times of Israel.



20-летний Натан Фитусси был застрелен после того, как вернулся на пост охраны недалеко от палестинского города Тулькарм и был ошибочно принят за угрозу.



В ЦАХАЛе отметили, что солдат, дислоцированный на посту вместе с Фитусси, был отстранен от боевого дежурства, "поскольку он не соответствовал эксплуатационным нормам, ожидаемым от солдата ЦАХАЛа".



Военная полиция все еще расследует несчастный случай со смертельным исходом, и по завершении расследования его выводы будут переданы в Военную прокуратуру для проверки.