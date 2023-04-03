



ЦАХАЛ сбил самолет у границы с Сирией

Вертолеты и истребители ЦАХАЛа были подняты в воздух в воскресенье вечером после того, как неопознанный самолет пересек воздушное пространство Израиля из Сирии.



По словам представителя ЦАХАЛа, самолет находился под наблюдением ВВС на протяжении всего инцидента.



Представитель добавил, что самолет был обнаружен на открытой местности, заявив, что рассматриваемый самолет не представляет угрозы ни на каком этапе. Согласно протоколу, сигнализация не сработала.



Инцидент расследуется.



Силы АОИ в настоящее время обыскивают район в поисках остатков сбитого самолета.



Армия обороны Израиля подозревает, что самолет, вторгшийся в воздушное пространство Израиля из Сирии и сбитый вчера вечером, имел иранское происхождение.



