



ЦАХАЛ разбомбил склад оружия недалеко от Дамаска

Этой ночью недалеко от Дамаска ЦАХАЛ нанес удары по партии оружия, которая предположительно направлялась в Ливан.



Об авиа-атаке сообщили ливанские оппозиционные СМИ, официальные СМИ пока что не сделали никаких заявлений.



Пораженные цели принадлежали иранской армии и проиранским вооруженным группировкам.



Сообщений о жертвах не поступало. Что касается взрывов, которые звучат в стримах, то неясно, это результат работы ПВО или попадания ракет по целям.



ЦАХАЛ в свою очередь, как обычно, не комментирует все, что происходит в Сирии.