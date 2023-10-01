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ЦАХАЛ разбомбил склад оружия недалеко от Дамаска
01.10.2023 08:19 Катя Шульц

ЦАХАЛ разбомбил склад оружия недалеко от Дамаска

Этой ночью недалеко от Дамаска ЦАХАЛ нанес удары по партии оружия, которая предположительно направлялась в Ливан.

Об авиа-атаке сообщили ливанские оппозиционные СМИ, официальные СМИ пока что не сделали никаких заявлений.

Пораженные цели принадлежали иранской армии и проиранским вооруженным группировкам. 

Сообщений о жертвах не поступало. Что касается взрывов, которые звучат в стримах, то неясно, это результат работы ПВО или попадания ракет по целям.

ЦАХАЛ в свою очередь, как обычно, не комментирует все, что происходит в Сирии.

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