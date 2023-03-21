



ЦАХАЛ расследует вандализм солдат, крушивших грузовик в Наалине

ЦАХАЛ во вторник заявил о начале расследования видео, распространенного в Интернете, на котором солдаты крушат автомобиль в палестинском городе во время операции на прошлой неделе.



В ролике от 16 марта в городе Наалин в ПА видно, как солдаты режут шины грузовика и разбивают молотком окна.



Установлено, что грузовик принадлежал ди-джею, участвовавшему в праздновании освобождения отца палестинского террориста. Шейх Салах аль-Хаваджа был задержан в Наалине через несколько часов после того, как его сын Мутаз аль-Хаваджа стрелял в трех человек на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. После освобождения через неделю отца аль-Хаваджи из-под стражи в палестинском городке прошли торжества, и в этот район были введены войска.

“Поведение солдат не соответствует ценностям ЦАХАЛа”, – заявили военные.