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ЦАХАЛ расследует кражу 30 тысяч патронов с военной базы на юге
21.10.2022 19:46 Евгения Маркова

ЦАХАЛ расследует кражу 30 тысяч патронов с военной базы на юге

В прошлую среду с полевой базы "Сде-Йемен" на юге страны было украдено 30 тысяч боевых патронов. Обстоятельства кражи выясняются следственной группой военной полиции, по завершении следствия выводы будут переданы в военную прокуратуру для проверки.

Кроме того, глава Южного командования генерал-майор Элиэзер Толедано поручил полковнику Эладу Цури, командиру бригады "Харель", провести системную проверку и извлечь уроки относительно условий, которые сделали возможным инцидент. 

Также было принято решение усилить лагерь дополнительным отрядом бойцов, а также усилить меры обороны в районе базы в целом и вблизи складов боеприпасов в частности.

Представитель армейского командования заявил, что "ЦАХАЛ продолжит работу по сокращению случаев краж боеприпасов и оружия из военных лагерей посредством специальных планов действий и выделения ресурсов для улучшения оборонной инфраструктуры".
 

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