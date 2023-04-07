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ЦАХАЛ просит жителей южных городов оставаться возле бомбоубежищ
07.04.2023 07:36 Евгения Маркова

ЦАХАЛ просит жителей южных городов оставаться возле бомбоубежищ

ЦАХАЛ инструктирует жителей городов, расположенных недалеко от границы с Газой, оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего уведомления, поскольку военные ожидают усиления ракетных обстрелов.

Жителям предписано оставаться в убежище в течение 10 минут после того, как они услышат ракетную сирену, говорят военные.

Военный представитель Даниэль Хагари сообщил журналистам, что ЦАХАЛ проведет новую оценку ситуации в 8 утра и решит, останется ли приказ в силе.
 

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