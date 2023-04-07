



ЦАХАЛ просит жителей южных городов оставаться возле бомбоубежищ

ЦАХАЛ инструктирует жителей городов, расположенных недалеко от границы с Газой, оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего уведомления, поскольку военные ожидают усиления ракетных обстрелов.



Жителям предписано оставаться в убежище в течение 10 минут после того, как они услышат ракетную сирену, говорят военные.



Военный представитель Даниэль Хагари сообщил журналистам, что ЦАХАЛ проведет новую оценку ситуации в 8 утра и решит, останется ли приказ в силе.

