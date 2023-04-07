ЦАХАЛ просит жителей южных городов оставаться возле бомбоубежищ
ЦАХАЛ инструктирует жителей городов, расположенных недалеко от границы с Газой, оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего уведомления, поскольку военные ожидают усиления ракетных обстрелов.
Жителям предписано оставаться в убежище в течение 10 минут после того, как они услышат ракетную сирену, говорят военные.
Военный представитель Даниэль Хагари сообщил журналистам, что ЦАХАЛ проведет новую оценку ситуации в 8 утра и решит, останется ли приказ в силе.