Новости » Происшествия
ЦАХАЛ пропустил ракету из Сирии намеренно, решив, что это безопасно
03.07.2023 12:59 Евгения Маркова

ЦАХАЛ пропустил ракету из Сирии намеренно, решив, что это безопасно

ЦАХАЛ решил позволить сирийской ракете, взорвавшейся на юге, пересечь большую часть страны, рассчитав ее траекторию.

Согласно источникам, в израильских системах ПВО не было ошибки, поэтому не будет проводиться расследование того, почему ракете было позволено пройти более 180 км от ближайшей границы с Сирией и более 400 км из Хомса.

Это контрастирует с несколькими недавними инцидентами в Газе, когда были начаты расследования по случаю неправильных оценок траекторий ракет израильскими ПВО.
Противоракетные комплексы ЦАХАЛа “Железный купол” (малой и средней дальности), “Праща Давида” (средняя дальность) и “Стрела 3” (большая дальность) способны рассчитать траекторию ракеты и не тратить перехватчик на ракету, которая безвредно приземлится на свободной территории.

Эти возможности траектории, вероятно, были задействованы в отношении сирийской ракеты, которая, согласно источникам, была оценена как неопасная, хотя, в конце концов, место взрыва ракеты, похоже, представляло некоторую опасность.

Также до сих пор неизвестно, как и почему ракета взорвалась в воздухе, и было ли это какой-то неисправностью ракеты или Израиль использовал какое-то другое засекреченное средство, чтобы вызвать ее взрыв в воздухе вдали от гражданских лиц.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы