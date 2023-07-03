



ЦАХАЛ пропустил ракету из Сирии намеренно, решив, что это безопасно

ЦАХАЛ решил позволить сирийской ракете, взорвавшейся на юге, пересечь большую часть страны, рассчитав ее траекторию.



Согласно источникам, в израильских системах ПВО не было ошибки, поэтому не будет проводиться расследование того, почему ракете было позволено пройти более 180 км от ближайшей границы с Сирией и более 400 км из Хомса.



Это контрастирует с несколькими недавними инцидентами в Газе, когда были начаты расследования по случаю неправильных оценок траекторий ракет израильскими ПВО.

Противоракетные комплексы ЦАХАЛа “Железный купол” (малой и средней дальности), “Праща Давида” (средняя дальность) и “Стрела 3” (большая дальность) способны рассчитать траекторию ракеты и не тратить перехватчик на ракету, которая безвредно приземлится на свободной территории.



Эти возможности траектории, вероятно, были задействованы в отношении сирийской ракеты, которая, согласно источникам, была оценена как неопасная, хотя, в конце концов, место взрыва ракеты, похоже, представляло некоторую опасность.



Также до сих пор неизвестно, как и почему ракета взорвалась в воздухе, и было ли это какой-то неисправностью ракеты или Израиль использовал какое-то другое засекреченное средство, чтобы вызвать ее взрыв в воздухе вдали от гражданских лиц.

