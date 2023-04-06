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ЦАХАЛ призвал отказаться от поездок в Галилею
06.04.2023 15:43 Алина Груднева

ЦАХАЛ призвал отказаться от поездок в Галилею

Днем, 6 апреля, Армия обороны Израиля призвала путешественников избегать поездок в Западную Галилею.

Такое предупреждение было сделано на фоне массированного ракетного обстрела, который ведется с территории Ливана.

Между тем, все парки на севере были закрыты. Также были эвакуированы люди с пляжей. Жителей просят оставаться в убежищах. 

В свою очередь, воздушное пространство на севере Израиля было закрыто для гражданских бортов. В частности, речь идет о Хайфе, Рош-Пина и аэропорте Мегиддо. Также временно остановил рейсы аэропорт Бен-Гурион.
 

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