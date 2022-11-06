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ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков из Египта
06.11.2022 21:05 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков из Египта

Солдаты ЦАХАЛа заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля. 

На место происшествия были направлены солдаты ЦАХАЛа, которые предотвратили попытку контрабанды. Военные конфисковали мешок с 16 кг наркотиков на сумму около 640 000 шекелей. 

В ЦАХАЛе отметили, что это была вторая попытка контрабанды наркотиков, предотвращенная израильскими военными за последние два дня. 

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