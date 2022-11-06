ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков из Египта
Солдаты ЦАХАЛа заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля.
На место происшествия были направлены солдаты ЦАХАЛа, которые предотвратили попытку контрабанды. Военные конфисковали мешок с 16 кг наркотиков на сумму около 640 000 шекелей.
В ЦАХАЛе отметили, что это была вторая попытка контрабанды наркотиков, предотвращенная израильскими военными за последние два дня.
בפעם השנייה ביומיים האחרונים; לוחמי צה"ל סיכלו נסיון הברחת סמים נוסף בשווי מוערך של כ-640,000 ש״ח— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2022
תצפיות ולוחמי צה"ל זיהו לפני זמן קצר מספר חשודים שניסו להבריח סמים משטח מצרים לשטח ישראל במרחב החטיבה המרחבית פארן >> pic.twitter.com/t5KhWWKTa8