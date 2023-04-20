



ЦАХАЛ: пресечена попытка контрабанды оружия

Армия обороны Израиля, полиция и МАГАВ пресекли попытку контрабанды оружия.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.



Попытка контрабанды оружия была предотвращена этой ночью, 20 апреля, в районе "южной части Мертвого моря".



В ходе операции были конфискованы 63 пистолета и боеприпасы. Также был задержан человек, который перевозил оружие на своем автомобиле.



Подозреваемый, машина и оружие были переданы полиции для дальнейшего расследования.