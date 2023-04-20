ЦАХАЛ: пресечена попытка контрабанды оружия
Армия обороны Израиля, полиция и МАГАВ пресекли попытку контрабанды оружия.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Попытка контрабанды оружия была предотвращена этой ночью, 20 апреля, в районе "южной части Мертвого моря".
В ходе операции были конфискованы 63 пистолета и боеприпасы. Также был задержан человек, который перевозил оружие на своем автомобиле.
Подозреваемый, машина и оружие были переданы полиции для дальнейшего расследования.
כוחות צה"ל, יחידת מג"ן וימ"ס דרום סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה במהלך הלילה בדרום ים המלח במרחב חטיבת יואב.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 20, 2023
הכוחות תפסו 63 אקדחים, תחמושת, וכן חשוד בביצוע ההברחה שנעצר ברכבו.
החשוד שנעצר, הרכב ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו לטיפול משטרת ישראל pic.twitter.com/jURG2iD0uf