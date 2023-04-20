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ЦАХАЛ: пресечена попытка контрабанды оружия
20.04.2023 12:56 Алина Груднева

ЦАХАЛ: пресечена попытка контрабанды оружия

Армия обороны Израиля, полиция и МАГАВ пресекли попытку контрабанды оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Попытка контрабанды оружия была предотвращена этой ночью, 20 апреля, в районе "южной части Мертвого моря".

В ходе операции были конфискованы 63 пистолета и боеприпасы. Также был задержан человек, который перевозил оружие на своем автомобиле.

Подозреваемый, машина и оружие были переданы полиции для дальнейшего расследования.

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