ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков на 3 млн шекелей
Солдаты ЦАХАЛа обнаружили трех подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики в районе регионального подразделения Паран.
В этот район были направлены военные, которым удалось предотвратить контрабанду наркотиков.
В результате операции были арестованы трое подозреваемых и конфискованы 75 килограммов наркотиков на сумму 3 миллиона шекелей.
הותר לפרסום: כוחות איסוף זיהו ביום שישי שעבר שלושה חשודים שניסו להבריח סמים במרחב החטיבה המרחבית פארן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 11, 2022
לוחמי צה"ל שהוזנקו למרחב סיכלו את ההברחה, תפסו את החשודים והחרימו כ-75 ק"ג סמים בשווי מוערך של כ-3,000,000 ש"ח.
הסמים והחשודים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל pic.twitter.com/lceT8pB3JN