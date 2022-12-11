Новости » Происшествия
ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков на 3 млн шекелей
11.12.2022 11:02 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков на 3 млн шекелей

Солдаты ЦАХАЛа обнаружили трех подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики в районе регионального подразделения Паран.

В этот район были направлены военные, которым удалось предотвратить контрабанду наркотиков.

В результате операции были арестованы трое подозреваемых и конфискованы 75 килограммов наркотиков на сумму 3 миллиона шекелей.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы