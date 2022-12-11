



ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков на 3 млн шекелей

Солдаты ЦАХАЛа обнаружили трех подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики в районе регионального подразделения Паран.



В этот район были направлены военные, которым удалось предотвратить контрабанду наркотиков.



В результате операции были арестованы трое подозреваемых и конфискованы 75 килограммов наркотиков на сумму 3 миллиона шекелей.



