



ЦАХАЛ показал момент поражения БПЛА над Газой

Армия обороны Израиля продемонстрировала момент сбития беспилотника в небе над Газой.



Соответствующее видео опубликовано в Twitter.



Ранее представитель ЦАХАЛа сообщил, что проникший в воздушное пространство Израиля беспилотник, перехваченный на севере с помощью средств радиоэлектронной борьбы, вероятно, был иранским.



После того, как дрон был сбит, его фрагменты собрали и отправили на экспертизу. Расследование продолжается.

