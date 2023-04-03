ЦАХАЛ показал момент поражения БПЛА над Газой
Армия обороны Израиля продемонстрировала момент сбития беспилотника в небе над Газой.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Ранее представитель ЦАХАЛа сообщил, что проникший в воздушное пространство Израиля беспилотник, перехваченный на севере с помощью средств радиоэлектронной борьбы, вероятно, был иранским.
После того, как дрон был сбит, его фрагменты собрали и отправили на экспертизу. Расследование продолжается.
מצורף תיעוד מיירוט כלי הטיס מוקדם יותר היום מעל שמי רצועת עזה: pic.twitter.com/5rZn6J4YKJ— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 3, 2023