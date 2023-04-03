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ЦАХАЛ показал момент поражения БПЛА над Газой
03.04.2023 19:58 Алина Груднева

ЦАХАЛ показал момент поражения БПЛА над Газой

Армия обороны Израиля продемонстрировала момент сбития беспилотника в небе над Газой.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Ранее представитель ЦАХАЛа сообщил, что проникший в воздушное пространство Израиля беспилотник, перехваченный на севере с помощью средств радиоэлектронной борьбы, вероятно, был иранским.

После того, как дрон был сбит, его фрагменты собрали и отправили на экспертизу. Расследование продолжается.
 

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