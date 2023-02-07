



ЦАХАЛ: погода и технический сбой позволили ливанцу проникнуть в Израиль

ЦАХАЛ объявил во вторник о первоначальных результатах расследования воскресного инцидента, когда ливанец успешно пересек границу Израиля, несмотря на все принятые меры безопасности. Согласно предварительному расследованию, нарушителю помогло сочетание человеческих и технических ошибок.



В первоначальном обзоре часть вины возлагалась на ненастную погоду, хотя такая погода случается время от времени в течение зимы ежегодно. Ошибки отфильтровывались как через механизмы отчетности, так и через механизмы сбора данных.



В ЦАХАЛе заявили, что расследование будет продолжено и поможет силам безопасности избежать подобных случаев в будущем. Инцидент был особенно неприятным, потому что он был обнародован ливанскими СМИ после возвращения нарушителя в Ливан.



Согласно данным ЦАХАЛа, у нарушителя, по-видимому, психические и эмоциональные проблемы, и он много раз пересекал границу за 20-летний период.