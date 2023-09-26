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ЦАХАЛ перекроет дороги на юге Израиля и активирует системы безопасности
26.09.2023 17:53 Наталья Богинская

ЦАХАЛ перекроет дороги на юге Израиля и активирует системы безопасности

Участок израильской трассы №40 от Нахаль-Некарот до перекрестка Цихор будет закрыт для движения в различных точках в среду, 27 сентября с 6:00 до 10:00 и с 11:00 до 15:00, согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа. 

Прогнозируется, что закрытия продлятся примерно 90 минут и произойдут во время вышеупомянутых окон. 

Эти закрытия, по информации ЦАХАЛа, происходят для того, чтобы израильские силы безопасности могли активировать систему безопасности. 

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