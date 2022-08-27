



ЦАХАЛ перехватил крупную партию наркотиков на египетской границе

В субботу ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды наркотиков на сумму 2 миллиона шекелей через египетскую границу.



Как сообщается, военные выявили контрабандистов, пытавшихся переправить наркотики с территории Египта на территорию Израиля.



В ходе операции были конфискованы два мешка с наркотиками, в которых было в общей сложности 50 кг наркотиков.







