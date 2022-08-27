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ЦАХАЛ перехватил крупную партию наркотиков на египетской границе
27.08.2022 12:16 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ перехватил крупную партию наркотиков на египетской границе

В субботу ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды наркотиков на сумму 2 миллиона шекелей через египетскую границу.

Как сообщается, военные выявили контрабандистов, пытавшихся переправить наркотики с территории Египта на территорию Израиля.

В ходе операции были конфискованы два мешка с наркотиками, в которых было в общей сложности 50 кг наркотиков.



 

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