ЦАХАЛ перехватил крупную партию наркотиков на египетской границе
В субботу ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды наркотиков на сумму 2 миллиона шекелей через египетскую границу.
Как сообщается, военные выявили контрабандистов, пытавшихся переправить наркотики с территории Египта на территорию Израиля.
В ходе операции были конфискованы два мешка с наркотиками, в которых было в общей сложности 50 кг наркотиков.
לוחמי צה"ל סיכלו ניסיון הברחת סמים בשווי של כ-2 מיליון ש"ח:— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 27, 2022
לוחמי צה"ל זיהו מוקדם יותר הבוקר מספר חשודים שניסו להבריח סמים משטח מצרים לשטח ישראל במרחב החטיבה המרחבית פארן.
הלוחמים פעלו לסיכול ההברחה, ותפסו שני שקים שבהם נמצאו כ-50 ק״ג סמים בשווי מוערך של כ-2 מיליון ש״ח>> pic.twitter.com/okVoI4ABgM