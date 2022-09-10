



ЦАХАЛ открыл огонь по подозрительному авто: ранен гражданин Израиля

Прошлой ночью солдаты ЦАХАЛа обстреляли автомобиль, который подъехал к защитному ограждению в северной Самарии и попытался скрыться. Оказалось, это был израильский автомобиль. Водитель, израильский араб, известный полиции, был серьезно ранен.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В ЦАХАЛе заявили, что у военных возникли подозрения в попытке контрабанды из-за подозрительного поведения автомобиля. ЦАХАЛ заявил, что, согласно выводам предварительного расследования, один из солдат выстрелил в автомобиль, который пытался скрыться. В результате стрельбы находящийся в автомобиле человек получил ранения и самостоятельно обратился за медицинской помощью.