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ЦАХАЛ открыл огонь по подозрительному авто: ранен гражданин Израиля
10.09.2022 22:43 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ открыл огонь по подозрительному авто: ранен гражданин Израиля

Прошлой ночью солдаты ЦАХАЛа обстреляли автомобиль, который подъехал к защитному ограждению в северной Самарии и попытался скрыться. Оказалось, это был израильский автомобиль. Водитель, израильский араб, известный полиции, был серьезно ранен.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В ЦАХАЛе заявили, что у военных возникли подозрения в попытке контрабанды из-за подозрительного поведения автомобиля. ЦАХАЛ заявил, что, согласно выводам предварительного расследования, один из солдат выстрелил в автомобиль, который пытался скрыться. В результате стрельбы находящийся в автомобиле человек получил ранения и самостоятельно обратился за медицинской помощью.

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