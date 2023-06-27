



ЦАХАЛ опознал палестинца, стоящего за попыткой запуска ракеты из Дженин

Военные говорят, что им известна личность палестинца, который стоит за попыткой ракетного обстрела Израиля из района Дженин на севере Иудеи и Самарии.



Вчера группа, называющая себя батальоном “Аль-Айяш”, опубликовала видео, на котором видно, как запускают две грубые ракеты. В прошлом месяце эта же группа опубликовала аналогичный видеоролик.



По данным Армии обороны Израиля, самодельные снаряды не содержали взрывчатого вещества и упали на территории, контролируемой палестинцами, не причинив никакого ущерба.



Источники в ЦАХАЛе сообщают журналистам, что вчерашняя попытка в основном была направлена на то, чтобы привлечь внимание средств массовой информации и представить якобы новую угрозу Израилю.



Источники в ЦАХАЛе говорят, что за покушением стоит известный подозреваемый, и он не связан с какой-либо террористической группировкой.

