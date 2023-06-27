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ЦАХАЛ опознал палестинца, стоящего за попыткой запуска ракеты из Дженин
27.06.2023 17:20 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ опознал палестинца, стоящего за попыткой запуска ракеты из Дженин

Военные говорят, что им известна личность палестинца, который стоит за попыткой ракетного обстрела Израиля из района Дженин на севере Иудеи и Самарии.

Вчера группа, называющая себя батальоном “Аль-Айяш”, опубликовала видео, на котором видно, как запускают две грубые ракеты. В прошлом месяце эта же группа опубликовала аналогичный видеоролик.

По данным Армии обороны Израиля, самодельные снаряды не содержали взрывчатого вещества и упали на территории, контролируемой палестинцами, не причинив никакого ущерба.

Источники в ЦАХАЛе сообщают журналистам, что вчерашняя попытка в основном была направлена на то, чтобы привлечь внимание средств массовой информации и представить якобы новую угрозу Израилю.

Источники в ЦАХАЛе говорят, что за покушением стоит известный подозреваемый, и он не связан с какой-либо террористической группировкой.
 

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