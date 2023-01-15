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ЦАХАЛ: один солдат погиб, двое ранены в результате взрыва на базе
15.01.2023 09:52 Алина Груднева

ЦАХАЛ: один солдат погиб, двое ранены в результате взрыва на базе

На базе Армии обороны Израиля прогремел взрыв в помещении, прогремевшего из-за детонации боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В результате взрыва, один солдат погиб. Ему проводили реанимационные мероприятия, но были вынуждены констатировать смерть. Также пострадали еще трое солдат.

Один из них получил тяжелые ранения, еще двое получили легкие травмы. Начато расследование обстоятельств взрыва. Выводы будут переданы в военную прокуратуру. 

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