



ЦАХАЛ не заметил кражу камеры наблюдения на границе с Ливаном

Силы Северного командования ЦАХАЛа только через несколько часов поняли, что в минувшую среду были украдены камеры наблюдения у ворот Фатимы, расположенных недалеко от северного города Метула, сообщает "Едиот Ахронот".



По данным издания, ЦАХАЛ заметил повреждение нового заграждения более чем через пять часов после того, как оно произошло, что значительно затянуло расследование инцидента.



Сообщается также, что армия перекрыла значительные территории в этом районе и проверяет, не проникли ли террористы "Хизбаллы" на израильскую территорию.



Глава Северного командования генерал-майор Ури Гордин признал, что ЦАХАЛ допустил ошибку, не сумев своевременно оценить поврежденный забор и уничтожение камер наблюдения.



"Это была ошибка, которая в настоящее время расследуется. По окончании расследования будут сделаны выводы", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

