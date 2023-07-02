



ЦАХАЛ нанес удар по Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской батарее ПВО после того, как сирийская ракета взорвалась в воздухе над южным Израилем в субботу вечером, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Также были поражены дополнительные цели в этом районе.



Взрыв в субботу вечером произошел на фоне сообщений о предполагаемых израильских авиаударах по провинции Хомс в центральной Сирии.



Никаких специальных указаний для тыла не издавалось. Сирены не включались. Осколки ракеты упали в Рахате на юге Израиля, более чем в 180 км от ближайшей границы с Сирией и более чем в 400 км от Хомса. Ракета ПВО была идентифицирована как зенитная ракета С200.



Сирийские государственные СМИ сообщили в субботу вечером, что сирийская система ПВО была активирована в провинции Хомс в ответ на предполагаемые израильские авиаудары в этом районе. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что в результате ударов никто не пострадал.

