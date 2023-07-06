



ЦАХАЛ нанес удар по Ливану

Сегодня утром, 6 июля, из Ливана по израильской территории была запущена по меньшей мере одна ракета. Опровергнув сообщение информационного агентства reuters, пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что с ливанской территории действительно был произведен запуск, который взорвался недалеко от границы, на израильской территории.



В ответ ЦАХАЛ атаковал район, откуда был произведен обстрел. В арабских сетях были опубликованы фотографии дыма в районе границы. Согласно сообщениям ливанской сети Al-Mayadeen, близкой к Хизбалле, взрывы были слышны в деревне Аджар и Сатра. Канал также утверждает, что ЦАХАЛ выпустил более десяти снарядов по ливанской территории. В то же время официальный представитель UNIFIL сообщил сети Аль-Арабия, что силы ООН не обнаружили ни одного запуска, который бы пересек границу Израиля.



В то же время, сегодня утром организация Хизбалла опубликовала официальное заявление, в котором утверждается, что "Израиль аннексировал северную часть деревни Аджар". В заявлении террористической организации говорится, что "сионистская оккупация предприняла опасные меры в северной части деревни Аджар, которая признана ООН частью ливанской территории без каких-либо споров. Эти шаги, включающие строительство бетонного забора вокруг всего города, аналогичны тому, что Израиль также сделал на международной границе".



В заявлении далее говорится, что "ввиду этого опасного развития событий мы призываем государство Ливан и его институты, и особенно правительство Ливана и ливанский народ со всеми его политическими и гражданскими силами, действовать, чтобы предотвратить аннексию и заставить врага пойти на попятную, а также работать над освобождением этой части родины".