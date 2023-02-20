



ЦАХАЛ снесет дом террориста в Иерусалиме

ЦАХАЛ заявил о своем намерении уничтожить дом террориста, устроившего взрыв бомбы на двух автобусных остановках в Иерусалиме.



23 ноября 2022 года террорист совершил теракт в двух местах Иерусалима, когда заложил и привел в действие взрывные устройства на автобусных остановках при въезде в город и на перекрестке Рамот.



В результате взрыва были убиты два человека, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.



Семье террориста была предоставлена ​​возможность подать иск в связи со сносом.

