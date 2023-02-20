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ЦАХАЛ снесет дом террориста в Иерусалиме
20.02.2023 07:49 Евгения Маркова

ЦАХАЛ снесет дом террориста в Иерусалиме

ЦАХАЛ заявил о своем намерении уничтожить дом террориста, устроившего взрыв бомбы на двух автобусных остановках в Иерусалиме.

23 ноября 2022 года террорист совершил теракт в двух местах Иерусалима, когда заложил и привел в действие взрывные устройства на автобусных остановках при въезде в город и на перекрестке Рамот.

В результате взрыва были убиты два человека, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.

Семье террориста была предоставлена ​​возможность подать иск в связи со сносом.
 

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