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ЦАХАЛ накажет солдата за пение Ха-Тиквы на протесте в Тель-Авиве
24.09.2023 13:11 Наталья Богинская

ЦАХАЛ накажет солдата за пение Ха-Тиквы на протесте в Тель-Авиве

Израильские СМИ сообщили в воскресенье, 24 сентября, что ЦАХАЛ примет дисциплинарные меры в отношении солдата, который исполнил национальный гимн Израиля “Ха-Тиква” на демонстрации против судебной реформы в субботу вечером в Тель-Авиве.

Израильским военным запрещено участие в политических акциях во время службы.

Сообщается, что солдат заявил, что его командиры одобрили его участие в акции протеста. В ответ ЦАХАЛ сообщил, что рассмотрит претензии после Йом Кипура.

“Этот инцидент противоречит ценностям ЦАХАЛа и будет рассмотрен соответствующим образом”, – говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа.

 

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