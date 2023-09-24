



ЦАХАЛ накажет солдата за пение Ха-Тиквы на протесте в Тель-Авиве

Израильские СМИ сообщили в воскресенье, 24 сентября, что ЦАХАЛ примет дисциплинарные меры в отношении солдата, который исполнил национальный гимн Израиля “Ха-Тиква” на демонстрации против судебной реформы в субботу вечером в Тель-Авиве.



Израильским военным запрещено участие в политических акциях во время службы.



Сообщается, что солдат заявил, что его командиры одобрили его участие в акции протеста. В ответ ЦАХАЛ сообщил, что рассмотрит претензии после Йом Кипура.



“Этот инцидент противоречит ценностям ЦАХАЛа и будет рассмотрен соответствующим образом”, – говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа.



