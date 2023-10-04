



ЦАХАЛ накажет сержанта за нападение на футбольного фаната

В ЦАХАЛе заявили, что сержант будет наказан после того, как он напал на болельщика конкурирующей футбольной команды, будучи в военной форме.



На видеозаписи инцидента видно, как военнослужащий ударил болельщика тель-авивского "Хапоэля" у иерусалимского стадиона "Тедди" после игры в понедельник с иерусалимским "Бейтаром", у которого команда выиграла со счетом 3:0. Затем сержант продолжил провоцировать болельщиков "Хапоэля", и в этот момент звучит голос, кричавший "не бить".



“ЦАХАЛ относится к этому с большой серьезностью и осуждает насилие любого типа. После того как стало известно его имя, было проведено расследование и принято решение, что сержантом будет нести ответственность", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.



По данным общественного вещателя "КАН-11", сержант служит в 101-м батальоне десантников и уже получал предупреждение от командира бригады. По имеющимся данным, он делился в социальных сетях материалами, связанными с группой ультраправых фанатов La Familia, известной своим агрессивным и расистским поведением.