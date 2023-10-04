ЦАХАЛ накажет сержанта за нападение на футбольного фаната
В ЦАХАЛе заявили, что сержант будет наказан после того, как он напал на болельщика конкурирующей футбольной команды, будучи в военной форме.
На видеозаписи инцидента видно, как военнослужащий ударил болельщика тель-авивского "Хапоэля" у иерусалимского стадиона "Тедди" после игры в понедельник с иерусалимским "Бейтаром", у которого команда выиграла со счетом 3:0. Затем сержант продолжил провоцировать болельщиков "Хапоэля", и в этот момент звучит голос, кричавший "не бить".
“ЦАХАЛ относится к этому с большой серьезностью и осуждает насилие любого типа. После того как стало известно его имя, было проведено расследование и принято решение, что сержантом будет нести ответственность", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
По данным общественного вещателя "КАН-11", сержант служит в 101-м батальоне десантников и уже получал предупреждение от командира бригады. По имеющимся данным, он делился в социальных сетях материалами, связанными с группой ультраправых фанатов La Familia, известной своим агрессивным и расистским поведением.
בצה"ל מכירים את התיעוד הזה מליל אמש מטדי שבו נראה חייל במדים תוקף אוהד הפועל. ולמרות שחלפו כבר כמה שעות, זהות החייל עדיין לא ידועה, וטרם הוחלט לפתוח בחקירת מצ"ח. מדובר צה"ל נמסר: "זהות החייל לא ידועה לצה"ל. אם תיוודע, המקרה יטופל. צה"ל מגנה ומוקיע כל שימוש באלימות על ידי משרתיו" pic.twitter.com/3u4bSbw1VQ— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) October 3, 2023