



ЦАХАЛ: Наблюдается сокращение резервистов, прибывающих на службу

В среду распространились сообщения о том, что солдаты-резервисты из нескольких подразделений вооруженных сил заявили, что они не явятся на службу, поскольку правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжает продвигать свой план реформы судебной системы.



Между тем, в сообщении "Гаарец" говорится, что ЦАХАЛ выявил значительное сокращение численности резервистов сухопутных войск.



Согласно опубликованному в среду отчету, в элитной 551-й десантно-штурмовой бригаде только 57% резервистов явились на службу на этой неделе, что значительно ниже обычной явки в 90%. Подразделение ожидало 78% явки среди 700 резервистов на фоне противодействия попыткам правительства радикально ограничить власть БАГАЦа, но армейские чиновники были встревожены, узнав, что размах протеста превысил их ожидания.



Армейский источник сообщил "Гаарец", что низкая явка является показателем того, что ждет Израиль, если правительство продолжит реформу.

551-я бригада — один из двух резервных батальонов 98-й дивизии ЦАХАЛа.



Ранее во вторник Армейское радио сообщило, что высокопоставленные командиры ЦАХАЛа выразили обеспокоенность тем, что растущая тенденция отказа военнослужащих-резервистов служить в знак протеста против запланированной правительством реформы судебной системы может подорвать оперативные возможности вооруженных сил в течение месяца.

