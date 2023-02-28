



ЦАХАЛ арестовал 5 поселенцев за нападение на автомобили палестинцев и солдат

ЦАХАЛ сообщает, что сегодня утром группа поселенцев напала на солдат, которые пытались помешать им бросать камни в палестинские автомобили.



По данным военных, войска были отправлены на место происшествия недалеко от города Аль-Мугайир в 12 километрах к юго-востоку от Дженина, после получения сообщения о том, что автомобили, принадлежащие палестинцам, забрасывали камнями.



"Когда силы ЦАХАЛа прибыли на место, они обнаружили несколько подозреваемых в масках, которые бросали камни в палестинский грузовик", — сообщает пресс-служба армии.



В ЦАХАЛе сообщили, что солдаты стреляли в воздух, но подозреваемые отказывались расходиться. Затем военнослужащие применили против группы слезоточивый газ..



Пятеро подозреваемых были задержаны и переданы полиции для дальнейшего допроса.



Инцидент произошел на фоне серии актов насилия со стороны поселенцев против израильских войск и после крупных беспорядков в палестинском городе Хавара.

