



Бывшую звезду футбола загрызли собственные собаки

В ЮАР известного замбийского футболиста Филемона Мулалу загрызли его собственные собаки.



Инцидент произошел на выходных, сообщает ВВС. Жена Мулалы нашла его бездыханным в саду своего дома и быстро вызвала скорую помощь, которая констатировала его смерть на месте происшествия.



Полиция в ЮАР заявила о проведении расследования. Трех собак футболиста поместили в приюты.



Бывшая звезда замбийского футбола Мулала переехал в Южную Африку в 1980-х годах, чтобы играть за "Кайзер Чифс", а затем за "Кейптаун Сперс".