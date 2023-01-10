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Бывшую звезду футбола загрызли собственные собаки
10.01.2023 04:44 Ольга Белозерова

Бывшую звезду футбола загрызли собственные собаки

В ЮАР известного замбийского футболиста Филемона Мулалу загрызли его собственные собаки. 

Инцидент произошел на выходных, сообщает ВВС. Жена Мулалы нашла его бездыханным в саду своего дома и быстро вызвала скорую помощь, которая констатировала его смерть на месте происшествия.

Полиция в ЮАР заявила о проведении расследования. Трех собак футболиста поместили в приюты. 

Бывшая звезда замбийского футбола Мулала переехал в Южную Африку в 1980-х годах, чтобы играть за "Кайзер Чифс", а затем за "Кейптаун Сперс".

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