



Бывший заключенный подозревается в нападении на экс-офицера ШАБАС

Бывший заключенный, житель Лода Мухаммад Табари был арестован в Хадере по подозрению в совершении нападения на женщину - бывшего офицера ШАБАС. Пострадавшая была доставлена в больницу, сообщает Ynet.



Согласно подозрению, 44-летний Табари преследовал автомобиль бывшей сотрудницы ШАБАС, преграждал ей путь и столкнулся с автомобилем. Когда бывший офицер вышла из машины, произошел конфликт, в ходе которого женщина пострадала.



Табари признал, что столкнулся с автомобилем женщины, но утверждает, что это произошло случайно. Задержание подозреваемого под стражей было продлено на 4 дня.