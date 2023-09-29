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Бывший вагнеровец, вернувшийся с войны, заживо сжег свою сестру
29.09.2023 20:39 Наталья Богинская

Бывший вагнеровец, вернувшийся с войны, заживо сжег свою сестру

В нижегородском городе Заволжье бывший заключенный, недавно вернувшийся с войны в Украине, в ходе ссоры “из-за малозначительного повода” облил бензином и заживо сжег свою сестру, сообщает пресс-служба управления СК по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что женщина умерла от полученных травм. Подозреваемый был вскоре задержан и уже признался в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По данным канала Baza, задержанного зовут Олег Гречко, он был несколько раз судим. В марте 2022 года Гречко приговорили к 11 годам колонии особого режима за убийство. Как пишет издание, бывший заключенный тогда поссорился со своим знакомым, после чего не менее 12 раз ударил его ножом и задушил проводом от кипятильника.

Гречко вышел на свободу через год, заключив контракт с ЧВК “Вагнер”. Летом 2023 года, вскоре после возвращения, Гречко стал фигурантом  уголовного дела о краже и побоях.

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