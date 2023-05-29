Новости » Происшествия
Бывший судья Верховного суда Джейкоб Туркель скончался в возрасте 88 лет
29.05.2023 16:28 Евгения Маркова

Бывший судья Верховного суда Джейкоб Туркель скончался в возрасте 88 лет

Бывший судья Верховного суда Джейкоб Туркель скончался в возрасте 88 лет.

Туркель работал в Верховном суде с 1995 по 2005 год.

Находясь в суде, он руководил расследованием инцидента с флотилией в Газе, в ходе которого израильские войска убили девять активистов после нападения на турецкий корабль.

После ухода из суда Туркель возглавил общественный комитет, отвечающий за утверждение крупных государственных назначений.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семье судьи.

"Моя жена Сара и я выражаем искренние соболезнования семье бывшего судьи Верховного суда Джейкоба Туркеля. Судья Туркель внес большой вклад в судебную систему Израиля и в израильское общество", - написал премьер-министр в Twitter.


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы