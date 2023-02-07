



Бывший посол Израиля в Турции: Землетрясение обнажило систему коррупции

Бывший посол Израиля в Турции Алон Лиэль прокомментировал катастрофу в Турции.



Лиэль сказал, что "турки были застигнуты врасплох, несмотря на то, что в 99-м году у них было ужасное землетрясение, и целые дома рухнули на землю рядом с домами, которые остались стоять".



Он также добавил, что "это раскрыло огромную систему коррупции подрядчиков в Турции, которые получали разрешения на строительство не в соответствии со стандартами. Здесь, в Израиле, это менее вероятно".