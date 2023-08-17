



Бывший полицейский заявил, что Шабтай ударил его ножом в ногу на встрече

Экс-офицер израильской полиции заявил в интервью 16 августа 12 каналу, что комиссар Коби Шабтай однажды “вытащил нож и ударил его в ногу во время встречи высших офицеров”.



Бывший суперинтендант и глава оперативного отдела Амнон Алкалай, рассказал, что он “впервые раскрывает инцидент”, чтобы объяснить, почему он уволился, когда Шабтай возглавил полицию в 2021 году. По словам Алкалая, инцидент произошел во время встречи с командованием полиции, когда Шабтай был главой МАГАВ. Он сидел рядом с Шабтаем, когда тот “внезапно вытащил нож”.



“Я знал, что у него есть ножи, я видел, как он размахивал ножом, целился, двигался к моей ноге и бум, ударил меня”, – рассказал Алкалай. “Я посмотрел на него и сказал: “Коби, ты ударил меня ножом, мои штаны порезаны, нож действительно проник – это настоящий удар”.



“Я вышел из комнаты, а Коби побежал за мной. Он извинялся, много извинялся, он был в шоке”, – добавил экс-полицейский, не назвав мотивов инцидента, который потребовал “наложения швов в больнице”.



Алкалай отметил, что не сообщал об этом “неловком” инциденте и упомянул об этом только сейчас, только затем, чтобы объяснить, почему он ушел из полиции, когда был назначен Шабтай.



“Я ушел из полиции не из-за личных причин или отсутствия продвижения по службе, а потому, что я считаю, что комиссар неправильно управляет полицией, я бы сказал опасно”, – подчеркнул Алкалай. “Я тогда сравнил его с тем, кто едет на большой скорости по дороге – таким мы видим комиссара”.